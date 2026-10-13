Сибига встретился со своим норвежским коллегой: они обсудили нападения РФ и усилия по установлению мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

По словам Сибиги, он проинформировал Эйде о последствиях российских атак и различных направлениях мирных усилий.

"Всегда рад встречам с Эспеном Бартом Эйде, которые подтверждают прочное партнерство между Украиной и Норвегией. Мы благодарны Норвегии за неизменную поддержку и солидарность, помощь в энергетической сфере и сотрудничество в области обороны", – отметил глава МИД.

В этот день Сибига и его немецкий коллега Йоханн Вадефуль обсудили оборонные потребности Украины и сотрудничество немецких компаний с украинскими.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе ожидаются новые пакеты поддержки от европейских партнеров.