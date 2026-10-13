Зеленський анонсував нові пакети підтримки від країн ЄС цього тижня
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня очікуються нові пакети підтримки від європейських партнерів.
Про це Зеленський написав на своєму офіційному акаунті в в Telegram, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, президент України повідомив, що готується до розмови з прем’єр-міністрами Данії, Литви, а також – до перемовин з Європейським Союзом.
"Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні – ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти і які завжди дієві. І буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою – з премʼєр-міністрами. Завтра – важливі перемовини в Британії. Цей тиждень – також перемовини з Європейським Союзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємось також в переговорах про вступ в Європейський Союз", – написав Зеленський.
Також, Володимир Зеленський знову заявив, що план України – відкрити всі шість кластерів у перемовинах про вступ до ЄС до кінця цього року. Нагадаємо, на саміті лідерів ЄС готуються відкрити ще два кластери до попередніх двох, які були відкриті влітку.
Також Зеленського чекають у Брюсселі 16 жовтня, щоб обговорити ситуацію в Україні на засіданні лідерів ЄС.