Албанія закрила ще один переговорний розділ у процесі вступу до ЄС

У вівторок, 13 жовтня, ЄС та Албанія закрили розділ у вступі країни до ЄС щодо правил, що стосуються підприємницької та промислової політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Завершення переговорів щодо розділу №20 відбулося після попереднього закриття ще трьох розділів переговорів щодо науки та досліджень (№25), освіти та культури (№26) та зовнішніх відносин (№30) у липні 2026 року.

"Це досягнення відображає нашу відданість просуванню Албанії на шляху інтеграції до ЄС. Я щиро вітаю цей значний прогрес і закликаю Албанію й надалі дотримуватися курсу на проведення ключових реформ, щоб рухатися вперед у цьому процесі протягом найближчих місяців", – сказав державний міністр з питань європейських справ та оборони Ірландії Томас Бірн.

Албанія відкрила всі 33 розділи у рамках переговорів про вступ до ЄС і на цей час попередньо закрила 4.

У разі необхідності ЄС може повернутися до розгляду цих розділів, нагадують в Єврокомісії.

Раніше в Албанії заявляли, що сподіваються на повноправне членство в ЄС до 2030 року.

Нагадаємо, 12 жовтня в Єврокомісії заявили, що Чорногорія закрила дві третини усіх переговорних розділів на вступ до ЄС.

Перед тим міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн заявив, що 13 жовтня настане "супервівторок" для Албанії, Молдови та України.