В Албанії сподіваються на повноправне членство в ЄС до 2030 року

Голова фракції Соціалістичної партії в парламенті Албанії Таулант Балла заявив, що мета парламентської більшості – завершити переговори про вступ в ЄС до 2027 року, а стати повноправним членом – до 2030.

Про це інформує телерадіокомпанія RTSH, пише "Європейська правда".

За словами голови фракції, мета полягає в тому, щоб переговори були завершені до наступного Різдва, а ратифікація у парламентах 27 держав-членів відбулася протягом 2028 року.

"Ми маємо завершити переговори про вступ до наступного Різдва, забезпечити ратифікацію 27 парламентами держав-членів до 2028 року та підняти наш національний червоно-чорний прапор у самому центрі Брюсселя до 2030 року. Ми маємо рухатися вперед із виборчою реформою; для цього потрібні зусилля всіх політичних сил. Роль опозиції є незамінною", – каже Балла.

Варто зазначити, що Соціалістична партія є керівною в Албанії, її очолює прем’єр-міністр Еді Рама.

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу. А 14 липня 2026 року Албанія вперше попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти й культури, а також зовнішніх відносин.

Тим часом Угорщина продовжує блокувати відкриття кластерів 2 і 3 для України. Раніше віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявляв про можливість завершення переговорного процесу про вступ до ЄС до кінця 2027 року.