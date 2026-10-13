Албания закрыла ещё один переговорный раздел в процессе вступления в ЕС

Во вторник, 13 октября, ЕС и Албания завершили переговоры по разделу, касающемуся правил в сфере предпринимательской и промышленной политики, в рамках процесса вступления страны в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Завершение переговоров по разделу № 20 состоялось после предварительного закрытия ещё трёх разделов переговоров, касающихся науки и исследований (№ 25), образования и культуры (№ 26) и внешних отношений (№ 30) в июле 2026 года.

"Это достижение отражает нашу приверженность продвижению Албании по пути интеграции в ЕС. Я искренне приветствую этот значительный прогресс и призываю Албанию и в дальнейшем придерживаться курса на проведение ключевых реформ, чтобы продвигаться вперед в этом процессе в течение ближайших месяцев", – сказал государственный министр по вопросам европейских дел и обороны Ирландии Томас Бирн.

Албания открыла все 33 главы в рамках переговоров о вступлении в ЕС и на данный момент предварительно закрыла 4.

В случае необходимости ЕС может вернуться к рассмотрению этих глав, напоминают в Еврокомиссии.

Ранее в Албании заявляли, что надеются на полноправное членство в ЕС к 2030 году.

Напомним, 12 октября в Еврокомиссии заявили, что Черногория закрыла две трети всех переговорных разделов о вступлении в ЕС.

Ранее министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн заявил, что 13 октября наступит "супервторник" для Албании, Молдовы и Украины.