Зеленський: Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей у контексті перегорів щодо завершення російсько-української війни, і готова до них найближчими днями.

Про це він сказав під час вечірнього звернення 13 жовтня, пише "Європейська правда".

За словами президента, Україна перебуває в "постійній комунікації з американською стороною".

"Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості", – сказав він.

Зеленський також розповів, що українська команда направила американській стороні "відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов".

"Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, і наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу", – додав Зеленський.

Як відомо, минулими вихідними Віткофф і Кушнер зустрічалися з українською переговорною командою і представниками країн Європи в Маямі. За повідомленнями ЗМІ, переговори завершились достроково.

Повідомлялося також, що на переговорах у Маямі посланці президента США повідомили українським перемовникам, що угода про дозвіл на експорт російського дизельного палива є частиною спроби повернути Росію за стіл переговорів.

Також ЗМІ писали, що Віткофф під час перемовин у Маямі переривався для участі у дзвінку Трампа і Путіна.