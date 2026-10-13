Зеленский: Украина передала США предложения относительно следующих встреч

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США предложения относительно следующих встреч в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны и готова к ним в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время вечернего обращения 13 октября, пишет "Европейская правда".

По словам президента, Украина находится в "постоянной коммуникации с американской стороной".

"Наши команды ведут переговоры. И нужно работать на мир, нужно искать варианты правильных действий. Украина готова к встречам, Украина поддержала президента Америки в вопросе об энергетическом прекращении огня. Нужно, чтобы Россия также была частью этой договоренности", – сказал он.

Зеленский также рассказал, что украинская команда направила американской стороне "соответствующие предложения относительно возможных наших следующих встреч, наших следующих переговоров".

"В ближайшие дни мы готовы встречаться, и я это предложение передал через мою команду Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру. С украинской стороны всегда конструктивный подход, и наши позиции всегда абсолютно четкие и направлены на защиту независимости украинского народа", – добавил Зеленский.

Как известно, в минувшие выходные Виткофф и Кушнер встречались с украинской переговорной командой и представителями стран Европы в Майами. По сообщениям СМИ, переговоры завершились досрочно.

Сообщалось также, что на переговорах в Майами посланцы президента США сообщили украинским переговорщикам, что соглашение о разрешении на экспорт российского дизельного топлива является частью попытки вернуть Россию за стол переговоров.

Также СМИ писали, что Виткофф во время переговоров в Майами прерывался для участия в телефонном разговоре Трампа и Путина.