У парламенті Естонії ініціюють вотум недовіри уряду

Опозиційні парламентські фракції Центристської партії, Isamaa та EKRE разом із дев’ятьма позафракційними депутатами ініціюють вотум недовіри уряду Естонії на чолі з прем’єр-міністром Крістеном Міхалом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Станом на ранок 14 жовтня заяву підписали 33 депутати.

Як повідомила Центристська партія, ініціатори звинувачують уряд у низці скандалів, що підривають довіру суспільства до держави, а також у нездатності вирішувати економічні та соціальні проблеми країни.

Голова фракції центристів Лаурі Лаатс послався на дослідження громадської думки Державної канцелярії, згідно з яким 51% жителів Естонії відчувають економічну невпевненість, а 85% турбуються щодо зростання повсякденних витрат.

За словами Лаатса, уряду слід було б розглянути питання зниження цін на паливо та продукти харчування, а також зменшення податкового навантаження. Він також розкритикував плани підвищення податків після парламентських виборів 2027 року.

Голова фракції Isamaa Хелір-Валдор Сеедер заявив, що уряд підірвав довіру до держави як усередині країни, так і за кордоном. Зокрема, він розкритикував рішення у сфері оборони, заявивши, що кабінет міністрів неодноразово не враховував рекомендації командувача Силами оборони, зокрема щодо розвитку можливостей протидії безпілотникам.

Лідер фракції EKRE Мартін Хельме вважає, що недоліки є в роботі кожного міністра. Він розкритикував фінансову політику уряду та зростання державного боргу, відсутність ясності в питаннях енергетики та цін на енергоносії, а також політику у сферах сім’ї та освіти.

Ініціатори вотуму недовіри запропонували приєднатися до звернення й соціал-демократам.

Заява про висловлення недовіри уряду буде передана на розгляд парламенту на засіданні в середу, яке розпочнеться о 14:00. Щоб вотум пройшов, необхідна більшість голосів членів Рійгікогу, тобто не менше 51 голосу зі 101.

Нагадаємо, попередній міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

Скандал виплив в умовах надзвичайно низьких рейтингів керівної коаліції, у якій наразі залишаються Партія реформ та ліберальна "Естонія 200".

У серпні через вихід двох депутатів з лав своїх партій урядова коаліція Естонії втратила більшість у Рійгікогу.

Детальніше читайте у статті: Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.