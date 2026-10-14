В парламенте Эстонии инициируют вотум недоверия правительству

Оппозиционные парламентские фракции Центристской партии, Isamaa и EKRE вместе с девятью внефракционными депутатами инициируют вотум недоверия правительству Эстонии во главе с премьер-министром Кристеном Михалом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По состоянию на утро 14 октября заявление подписали 33 депутата.

Как сообщила Центристская партия, инициаторы обвиняют правительство в ряде скандалов, подрывающих доверие общества к государству, а также в неспособности решать экономические и социальные проблемы страны.

Председатель фракции центристов Лаури Лаатс сослался на исследование общественного мнения Государственной канцелярии, согласно которому 51% жителей Эстонии испытывают экономическую неуверенность, а 85% обеспокоены ростом повседневных расходов.

По словам Лаатса, правительству следовало бы рассмотреть вопрос о снижении цен на топливо и продукты питания, а также об уменьшении налоговой нагрузки. Он также раскритиковал планы повышения налогов после парламентских выборов 2027 года.

Председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеедер заявил, что правительство подорвало доверие к государству как внутри страны, так и за рубежом. В частности, он раскритиковал решения в сфере обороны, заявив, что кабинет министров неоднократно не учитывал рекомендации командующего Силами обороны, в том числе относительно развития возможностей противодействия беспилотникам.

Лидер фракции EKRE Мартин Хельме считает, что недостатки есть в работе каждого министра. Он раскритиковал финансовую политику правительства и рост государственного долга, отсутствие ясности в вопросах энергетики и цен на энергоносители, а также политику в сферах семьи и образования.

Инициаторы вотума недоверия предложили присоединиться к обращению и социал-демократам.

Заявление о выражении недоверия правительству будет передано на рассмотрение парламента на заседании в среду, которое начнётся в 14:00. Для того чтобы вотум прошел, необходимо большинство голосов членов Рийгикогу, то есть не менее 51 голоса из 101.

Напомним, бывший министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных в ходе аудита проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.

Скандал разразился на фоне чрезвычайно низких рейтингов правящей коалиции, в которую в настоящее время входят Партия реформ и либеральная "Эстония 200".

В августе из-за ухода двух депутатов из рядов своих партий правительственная коалиция Эстонии потеряла большинство в Рийгикогу.

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