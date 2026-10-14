"Я не сумую за російськими танками": Мелоні пояснила необхідність підтримки України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не сумує за російськими танками у європейських державах, пояснюючи парламентарям необхідність і надалі підтримувати Україну та не допустити її капітуляції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у виступі в парламенті перед самітом лідерів ЄС цього тижня.

Мелоні зауважила, що підтримка України не є альтернативою миру, а навпаки – вона є тим, що наближає цей мир.

"Капітуляція – це не мир, це завоювання. Якби Україна завтра перестала захищатися, як багато хто сподівається чи пропонує, ми б не отримали миру. Ми б обговорювали окупацію європейської країни та повернення імперіалізму радянського зразка, який Європа знала протягом половини століття", – заявила глава уряду Італії.

Вона додала, що "не сумує" за тими роками, коли європейські країни потерпали від радянського панування.

"Я не сумую за російськими танками, що придушували повстання в Празі та Будапешті, і не сумую за Берлінським муром. І ніхто не переконає мене в тому, що капітуляція тих, хто захищає свою свободу, може називатися миром. Мир, якого ми прагнемо і над побудовою якого працюємо, навіть ціною втрати консенсусу, – це справедливий мир", – заявила Мелоні.

Лише справедливий мир, додала вона, може бути тривалим та гарантувати безпеку Європи і італійських інтересів.

Мелоні також заявила у своїй промові, що угода США з Росією щодо постачання дизельного палива є дуже ризикованим рішенням.

Прем'єрка Італії також вважає, що Путін вдається до провокацій у Європі, щоб відвернути увагу від ситуації на полі бою.