Мелоні про "дизельну угоду" Трампа: результат сумнівний, ризики очевидні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що угода США з Росією щодо постачання дизельного палива є дуже ризикованим рішенням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу у парламенті напередодні саміту лідерів ЄС, її цитує Rai News.

Мелоні підкреслила, що вбачає ризики у так званій "дизельній угоді" між Росією та США.

"Домовленість щодо російського дизельного палива, про яку минулої п’ятниці оголосив президент США Дональд Трамп, є рішенням, яке я вважаю дуже ризикованим", – заявила італійська прем’єрка.

Вона підкреслила, що "стрибок цін на паливо зумовлений насамперед війною в Ірані, а не конфліктом в Україні".

"Отже, результат цього рішення є сумнівним, тоді як ризики очевидні: легітимізація дій Москви в той час, як її бомби продовжують падати на українські міста, нові доходи для фінансування війни, неявне послаблення санкційного тиску – це фактори, які ми не можемо ігнорувати і які суперечать тому, що досі робили західні держави, включаючи США, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – додала глава уряду Італії.

Мелоні підкреслила, що основоположними принципами дій італійського уряду залишаються підтримка Києва, з особливою увагою до цивільного населення, тиск на Москву та євроатлантична єдність.

Нагадаємо, напередодні двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Дональду Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

За даними "ЄП", у текст рішення саміту лідерів ЄС цього тижня планують внести абзац щодо висловлення жалю Європейським Союзом через угоду Трампа з Путіним.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі.