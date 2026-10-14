Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не скучает по российским танкам в европейских странах, объясняя парламентариям необходимость и в дальнейшем поддерживать Украину и не допустить её капитуляции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в выступлении в парламенте перед саммитом лидеров ЕС на этой неделе.

Мелони отметила, что поддержка Украины не является альтернативой миру, а наоборот – она является тем, что приближает этот мир.

"Капитуляция – это не мир, это завоевание. Если бы Украина завтра перестала защищаться, как многие надеются или предлагают, мы бы не получили мира. Мы бы обсуждали оккупацию европейской страны и возвращение империализма советского образца, который Европа знала на протяжении половины века", – заявила глава правительства Италии.

Она добавила, что "не скучает" по тем годам, когда европейские страны страдали от советского господства.

"Я не скучаю по российским танкам, подавлявшим восстания в Праге и Будапеште, и не скучаю по Берлинской стене. И никто не убедит меня в том, что капитуляция тех, кто защищает свою свободу, может называться миром. Мир, к которому мы стремимся и над построением которого работаем, даже ценой потери консенсуса, – это справедливый мир", – заявила Мелони.

Только справедливый мир, добавила она, может быть долгосрочным и гарантировать безопасность Европы и итальянских интересов.

Мелони также заявила в своей речи, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива является очень рискованным решением.

Премьер Италии также считает, что Путин прибегает к провокациям в Европе, чтобы отвлечь внимание от ситуации на поле боя.