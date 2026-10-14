Що змінює відкриття ЄС двох кластерів Україні та чому є значний шанс відстати від Молдови

Нарешті після кількох місяців блокування влада Угорщини зняла перепони для нашого руху до вступу в ЄС. У Люксембурзі, на двох міжурядових конференціях з Україною та Молдовою, міністри 27 держав офіційно дали зелене світло наступним крокам у вступних переговорах.

Кластери, які відкрили для обох країн, формують "серце" економічної інтеграції з ЄС, зокрема, визначають правила конкуренції.

Тим часом у "вступній" конкуренції Україна вже серйозно відстає від Молдови. Джерела "ЄП" свідчать, що для Молдови цього року має розпочатися офіційна оцінка її прогресу на шляху до членства в ЄС – підготовка так званого IBAR.

Детально про кластери, IBAR та про новий етап вступних переговорів – у важливій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Конкурент на шляху до ЄС. Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову. Далі – стислий її виклад.

У вівторок, 13 жовтня, у Люксембурзі, на полях міністерської зустрічі держав-членів, Євросоюз дав добро на наступні кроки дорогою до вступу – для Албанії, Молдови та України. Для нас цього дня ЄС відкрив два переговорних кластери – №2 "Внутрішній ринок" та №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Таким чином, Україна відтепер має відкритими 24 з 33 основних переговорних глав. Тобто переважну більшість.

Віцепрем’єр Всеволод Ченцов пояснює, що кластери № 2 та № 3 – це економічне ядро процесу вступу України до ЄС і, багато в чому, – "економічне ядро трансформації нашої країни".

"Розділи, які ми відкрили зараз, стосуються практично всіх аспектів функціонування економіки. Прогрес за ними матиме вирішальну роль у побудові сучасної, конкурентоспроможної та стійкої української економіки, яка інтегрується в єдиний ринок ЄС", – додав високопосадовець.

Поки не відкрито всі кластери, Україна йде "в парі" з Молдовою. Але далі шлях до завершення процесу – у кожного свій.

З'явився новий елемент, здатний вже вивести Молдову вперед.

Річ у тім, що є ще один проміжний етап. Його назва – IBAR, або Звіт про відповідність проміжним бенчмаркам.

Бенчмарки – це критерії, за якими перевіряється відповідність вимогам вступу.

Так от ці проміжні критерії стосуються двох глав з кластера "Основи" – тих, що стосуються верховенства права, антикорупції, прав людини тощо.

І головне: виконання цих проміжних критеріїв дає кандидатці право почати закривати переговорні глави, тобто отримувати офіційне підтвердження, що Україна або Молдова відповідає вимогам для вступу.

Два джерела "Європейської правди" повідомили, що Молдова готується ініціювати свій звіт про відповідність проміжним критеріям (IBAR), причому процедура може стартувати вже у листопаді. Це автоматично виведе Молдову на перше місце у нашій "парі". Бо Україна до цього кроку ще не підійшла.

Віцепрем'єр Ченцов оголосив, що IBAR стає пріоритетною метою для України. Навіть важливішою за відкриття решти кластерів.

Між тим завдання відкрити ще два кластери – № 4 та № 5 – нікуди не зникло. Ці переговорні блоки вважають політично найбільш чутливими, бо йдеться про сферу транспорту й сільського господарства.

І вже зараз привертає увагу відмінність риторики щодо України і Молдови.

Кишинів у Єврокомісії та у столицях хвалять за виконання зобов'язань. І якщо втілення реформ в Україні не пришвидшиться, ця відмінність може лише зростати. Історія з IBAR це лише наочно ілюструє.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Конкурент на шляху до ЄС. Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову.