Что меняет открытие двух кластеров Украине и почему есть риск отстать от Молдовы

Наконец, после нескольких месяцев блокировки власти Венгрии устранили препятствия на нашем пути к вступлению в ЕС. В Люксембурге, на двух межправительственных конференциях с Украиной и Молдовой, министры 27 государств официально дали зеленый свет следующим шагам в переговорах о вступлении.

Кластеры, открытые для обеих стран, формируют "сердце" экономической интеграции с ЕС, в частности, определяют правила конкуренции.

Между тем в "вступительной" конкуренции Украина уже серьезно отстает от Молдовы. Источники "ЕП" свидетельствуют, что для Молдовы в этом году должна начаться официальная оценка ее прогресса на пути к членству в ЕС – подготовка так называемого IBAR.

Подробнее о кластерах, IBAR и о новом этапе вступительных переговоров – в важной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову. Далее – краткое изложение статьи.

Во вторник, 13 октября, в Люксембурге, в рамках министерской встречи государств-членов, Евросоюз дал добро на следующие шаги на пути к вступлению – для Албании, Молдовы и Украины. Для нас в этот день ЕС открыл два переговорных кластера – № 2 "Внутренний рынок" и № 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Таким образом, у Украины отныне открыты 24 из 33 основных переговорных глав. То есть подавляющее большинство.

Вице-премьер Всеволод Ченцов объясняет, что кластеры № 2 и № 3 – это экономическое ядро процесса вступления Украины в ЕС и, во многом, – "экономическое ядро трансформации нашей страны".

"Разделы, которые мы открыли сейчас, касаются практически всех аспектов функционирования экономики. Прогресс по ним сыграет решающую роль в построении современной, конкурентоспособной и устойчивой украинской экономики, интегрирующейся в единый рынок ЕС", – добавил он.

Пока не открыты все кластеры, Украина держится "парой" с Молдовой. Но далее путь к завершению процесса – у каждого свой.

И появился новый элемент, способный уже вывести Молдову вперед.

Дело в том, что есть ещё один промежуточный этап. Его название – IBAR, или Отчёт о соответствии промежуточным бенчмаркам.

Бенчмарки – это критерии, по которым проверяется соответствие требованиям вступления.

Так вот, эти промежуточные критерии касаются двух глав из кластера "Основы" – тех, что касаются верховенства права, борьбы с коррупцией, прав человека и т. д.

И главное: выполнение этих промежуточных критериев дает стране-кандидату право начать закрывать переговорные главы, то есть получать официальное подтверждение того, что Украина или Молдова соответствуют требованиям для вступления.

Два источника "Европейской правды" сообщили, что Молдова готовится инициировать свой отчет о соответствии промежуточным критериям (IBAR), причем процедура может начаться уже в ноябре. Это автоматически выведет Молдову на первое место в нашей "паре". Ведь Украина к этому шагу еще не подошла.

Вице-премьер Ченцов объявил, что IBAR становится приоритетной целью для Украины. Даже более важной, чем открытие остальных кластеров.

Между тем задача открыть ещё два кластера – № 4 и № 5 – никуда не исчезла. Эти переговорные блоки считаются политически наиболее чувствительными, поскольку речь идет о сфере транспорта и сельского хозяйства.

И уже сейчас привлекает внимание разница в риторике в отношении Украины и Молдовы.

Кишинев в Еврокомиссии и в столицах хвалят за выполнение обязательств. И если реализация реформ в Украине не ускорится, эта разница может только расти. История с IBAR лишь наглядно иллюстрирует это.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову.