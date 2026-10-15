Зеленський побоюється, що США можуть піти на інші енергетичні угоди з РФ

Президент України Володимир Зеленський припустив, що після угоди про купівлю російського дизельного палива США можуть піти й на інші енергетичні домовленості з РФ.

Про це український президент заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський припустив, що далі США можуть укласти угоду з Росією щодо газу.

"Питання буде в тому, коли відбудеться наступна угода, і всі ці угоди – дизельне паливо, можливо, наступною буде угода щодо газу. Безумовно, це буде газ. Хто отримає гроші, хто їх витратить і на що? Не на відбудову України. Я думаю, що не на підтримку нас. Я думаю, що все піде навпаки", – сказав він.

За словами Зеленського, це означатиме, що Росія отримає більше грошей на ведення війни проти України.

"І саме тому ми не можемо підтримувати збільшення фінансування для Росії", – додав він.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила у середу, що угода США з Росією щодо постачання дизельного палива є дуже ризикованим рішенням.

Двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Дональду Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі.