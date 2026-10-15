Зеленский опасается, что США могут пойти на другие энергетические сделки с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что после соглашения о закупке российского дизельного топлива США могут пойти и на другие энергетические договоренности с РФ.

Об этом украинский президент заявил в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Зеленский предположил, что в дальнейшем США могут заключить соглашение с Россией по газу.

"Вопрос будет в том, когда произрйдет следующее соглашение, и все эти соглашения – дизельное топливо, возможно, следующим будет соглашение по газу. Безусловно, это будет газ. Кто получит деньги, кто их потратит и на что? Не на восстановление Украины. Я думаю, что не на поддержку нас. Я думаю, что все пойдет наоборот", – сказал он.

По словам Зеленского, это будет означать, что Россия получит больше денег на ведение войны против Украины.

"И именно поэтому мы не можем поддерживать увеличение финансирования для России", – добавил он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в среду, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива является очень рискованным решением.

Двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Дональду Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше.