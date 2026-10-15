Мадяр виправдався перед угорцями за свою зустріч з Зеленським, обіцяє говорити недовго

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що на зустрічі з президентом України говоритиме про "історичний успіх" у зміні відносин між країнами, але зустріч не буде тривалою.

Про це він заявив перед початком саміту ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Мадяр, прямуючи на засідання саміту, підтвердив угорським медіа, що має намір провести зустріч зі президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю.

"У п’ятницю вранці, як очікується, я зустрінуся тут, у будівлі Ради, з президентом України Володимиром Зеленським. Ми коротко проаналізуємо, чого ми досягли за кілька місяців", – заявив він.

Мадяр також присвятив увагу тому, щоби пояснити рішення Угорщини про відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Він кілька разів запевнив угорських журналістів, що це не дає впевненості у позитивному завершенні вступних переговорів, а також поклав на свого попередника Віктора Орбана відповідальність за те, що Україна йде до ЄС.

"Україна змогла розпочати переговори, тому що попередній уряд, уряд Орбана, це схвалив. Але сам по собі цей факт нічого не означає. Це може тривати довго", – пояснив він.

Також Мадяр запевнив, що бачить "користь" від цього процесу.

"Всі бачать, який історичний успіх ми досягли за кілька тижнів, бо змогли зміцнити права угорської меншини на Закарпатті у сфері освіти, використання мови і адміністративних процедур. З цієї точки зору це нам на користь", – заявив угорський прем'єр.

Він окремо наголосив, що зустріч із Зеленським у Брюсселі буде короткою.

"Побачимо, про що ми зможемо домовитися з президентом за ці 10–15 хвилин. Я сподіваюся, що ми дійдемо до того, що справді відкриється новий розділ, і ми зможемо зустрітися в Берегові", – сказав Петер Мадяр.

Про зняте угорцями вето для руху України до ЄС читайте у статті "Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову".

Для цього Зеленський підписав зміни до закону про освіту, що знімають вето Угорщини.

У Києві кажуть, що для повноцінної зустрічі Зеленського з Мадяром потрібно узгодити час і місце.