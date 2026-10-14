Сибіга каже, що для зустрічі Зеленського з Мадяром потрібно узгодити час і місце

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що для зустрічі між українським та угорським лідерами потрібно погодити час і місце.

Про це він сказав ввечері 14 жовтня, передає МЗС, пише "Європейська правда".

Цього дня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підтвердив, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Сибіга заявив, що українська сторона готова до такої зустрічі.

"Потрібно погодити час, є графік президента України, але якщо погодимо час і місце, то відбудеться", – сказав глава МЗС.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

13 жовтня Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери для у переговорах про вступ України.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.