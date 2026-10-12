Зеленський підписав зміни до закону про освіту, що знімають вето Угорщини на рух України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені раніше Верховною Радою зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВР, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Рада отримала документ із підписом президента.

Документ удосконалює законодавство та гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою в Україні поряд із державною.

Як відомо, Верховна Рада у понеділок схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

В уряді Угорщини вже привітали ухвалені зміни.

Тим часом Комітет постійних представників держав ЄС (Coreper) у понеділок, 12 жовтня, готовий погодити переговорні позиції Євросоюзу щодо відкриття другого і третього кластерів у переговорах з Україною після ухвалення Верховною Радою змін щодо освітніх прав нацменшин.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.