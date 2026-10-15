Мадьяр оправдался перед венграми за встречу с Зеленским, обещает говорить недолго

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что на встрече с президентом Украины будет говорить об "историческом успехе" в изменении отношений между странами, но встреча не будет долгой.

Об этом он заявил перед началом саммита ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Мадьяр, направляясь на заседание саммита, подтвердил венгерским СМИ, что намерен провести встречу с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

"В пятницу утром, как ожидается, я встречусь здесь, в здании Совета, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы кратко проанализируем, чего мы достигли за несколько месяцев", – заявил он.

Мадьяр также уделил внимание тому, чтобы объяснить решение Венгрии об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он несколько раз заверил венгерских журналистов, что это не гарантирует успешного завершения переговоров о вступлении, а также возложил на своего предшественника Виктора Орбана ответственность за то, что Украина движется в сторону ЕС.

"Украина смогла начать переговоры, потому что предыдущее правительство, правительство Орбана, одобрило это. Но сам по себе этот факт ничего не значит. Это может затянуться", – пояснил он.

Также Мадьяр заверил, что видит "пользу" от этого процесса.

"Все видят, какого исторического успеха мы достигли за несколько недель, ведь смогли укрепить права венгерского меньшинства на Закарпатье в сфере образования, использования языка и административных процедур. С этой точки зрения это нам на пользу", – заявил венгерский премьер.

Он отдельно подчеркнул, что встреча с Зеленским в Брюсселе будет короткой.

"Посмотрим, о чем мы сможем договориться с президентом за эти 10–15 минут. Я надеюсь, что мы дойдем до того, что действительно откроется новая глава, и мы сможем встретиться в Берегово", – сказал Петер Мадьяр.

О снятом венграми вето на вступление Украины в ЕС читайте в статье "Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову".

Для этого Зеленский подписал поправки к закону об образовании, снимающие вето Венгрии.

В Киеве говорят, что для полноценной встречи Зеленского с Мадьяром нужно согласовать время и место.