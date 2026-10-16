В Германии планируют поднять цену на пачку сигарет почти до 12 евро к 2030 году

Немецкий Бундестаг поддержал законопроект о постепенном повышении акциза на табачные изделия в ближайшие годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

За законодательные изменения проголосовали коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ.

Как ожидается, цена вырастет с нынешних чуть более 8 евро за пачку из 20 сигарет до почти 12 евро в 2030 году.

Ожидается, что повышение акциза отразится и на цене табака для самостоятельной скрутки сигарет.

Правительство надеется получить около 12 млрд евро дополнительных налоговых поступлений в течение четырёх лет. В то же время представители табачной отрасли сомневаются в таких прогнозах. Они опасаются, что из-за подорожания курильщики будут чаще покупать сигареты на черном рынке, а легальные продавцы потеряют часть доходов.

По данным микропереписи населения за 2025 год, в Германии курят 19% людей в возрасте от 15 лет.

Правительство обосновало повышение акциза необходимостью консолидации государственного бюджета и защиты здоровья населения. По данным Немецкого центра исследования рака, в 2023 году около 131 тысячи человек в стране умерли от заболеваний, связанных с употреблением табака.

Законодательную процедуру должны завершить в пятницу, 16 октября, в Бундесрате. Он может выступить против законодательных изменений, однако пока признаков такого решения нет.

Напомним, в августе турецкий министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу заявил, что Турция занимает второе место в мире по уровню курения.

В Великобритании одобрили "исторический" законопроект, цель которого – предотвратить начало курения среди лиц, родившихся после 2008 года.

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