В Естонії вперше відбудуться німецько-естонські навчання Brave Blue 26

У п’ятницю в Естонії розпочинаються німецько-естонські військові навчання Brave Blue 26, які триватимуть до 27 жовтня.

Про це повідомляють радіоновини ERR, передає "Європейська правда".

Військові відпрацюють організацію прийому та логістичної підтримки німецьких підрозділів у разі кризи або війни.

За словами начальника відділу логістики Головного штабу Сил оборони Естонії Вальдо Вескі, учасники навчань потренуються організовувати в’їзд союзних військ до країни, їх прийом та розміщення в логістичних районах. Також вони відпрацюють управління логістикою та виявлять можливі проблеми, які можуть виникнути під час реального перекидання військ.

Підтримка приймаючої країни включає транспорт, розміщення, харчування, паливо та інші послуги, необхідні союзникам для швидкого переміщення до місця виконання завдань.

Під час навчань у різних частинах Естонії перебуватиме більше німецьких військовослужбовців та військової техніки, ніж зазвичай.

Нагадаємо, у червні в Естонії на авіабазі "Емарі" на бойове чергування вступив перший комплекс ППО середньої дальності IRIS-T.

Центр оборонних інвестицій Естонії минулого тижня оголосив тендер на закупівлю на 195 млн євро озброєння, боєприпасів та їхніх компонентів, який також передбачає програми навчання та підготовки.