В Эстонии впервые пройдут германо-эстонские учения Brave Blue 26

В пятницу в Эстонии начинаются германо-эстонские военные учения Brave Blue 26, которые продлятся до 27 октября.

Об этом сообщают радионовости ERR, передает "Европейская правда".

Военные отработают организацию приема и логистической поддержки немецких подразделений в случае кризиса или войны.

По словам начальника отдела логистики Главного штаба Сил обороны Эстонии Вальдо Вески, участники учений потренируются организовывать въезд союзных войск в страну, их прием и размещение в логистических районах. Также они отработают управление логистикой и выявят возможные проблемы, которые могут возникнуть во время реальной переброски войск.

Поддержка принимающей страны включает транспорт, размещение, питание, топливо и другие услуги, необходимые союзникам для быстрого перемещения к месту выполнения задач.

Во время учений в различных частях Эстонии будет находиться больше немецких военнослужащих и военной техники, чем обычно.

Напомним, в июне в Эстонии на авиабазе "Эмари" вступил в боевое дежурство первый комплекс ПВО средней дальности IRIS-T.

Центр оборонных инвестиций Эстонии на прошлой неделе объявил тендер на закупку на сумму 195 млн евро вооружения, боеприпасов и их компонентов, который также предусматривает программы обучения и подготовки.