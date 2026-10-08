Естонія придбає зброю та боєприпаси на суму 195 млн євро

Центр оборонних інвестицій Естонії оголосив тендер на закупівлю на 195 млн євро озброєння, боєприпасів та їхніх компонентів, який також передбачає програми навчання та підготовки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Згідно з умовами тендеру, Центр оборонних інвестицій має намір укласти рамковий договір на постачання 40– та 23-міліметрового озброєння, а також 76-, 40– та 23-міліметрових боєприпасів. Крім того, закуповуються різні комплектуючі, замовляються навчання та обслуговування протягом терміну експлуатації.

Перелік видів боєприпасів: макети, навчальні та тренувальні снаряди, а також бойові снаряди різного призначення та характеру дії.

Продукція має бути вироблена в країнах Європейського Союзу або НАТО і на даний час перебувати на озброєнні регулярних підрозділів або спецпідрозділів збройних сил ЄС чи НАТО. Проте допускається й продукція, впровадження якої в цих підрозділах наразі ще триває.

Центр оборонних інвестицій укладе рамкові договори загальною максимальною вартістю 195 млн євро. Державна закупівля поділена на п’ять частин: три з них стосуються боєприпасів (на 145 млн євро) і дві – озброєння (на 50 млн євро). Щодо кожної частини закупівлі рамковий договір укладається строком на сім років.

Центр оборонних інвестицій очікує на пропозиції до 13 листопада.

Нагадаємо, під час візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Афін Греція домовилася про закупівлю американської зброї та військової техніки на суму 4 млрд доларів.

А прем’єр Болгарії Румен Радев заявив про наміри придбати додаткові системи протиповітряної оборони.