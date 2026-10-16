Зеленский рассказал, что предлагал США и почему решил возобновить удары по НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что США не согласились на компромиссное предложение, при выполнении которого Украина могла прекратить удары по российским НПЗ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент Зеленский повторил, что договоренности между США и Россией были приняты без уведомления Украины.

"Соглашение по дизельному топливу стало для нас сюрпризом", – сказал он. Зеленский подчеркнул, что считает неприемлемыми договоренности, определяющие действия Украины, без согласования с самой Украиной: "Если речь идет о наших ответных ударах по территории врага – я думаю, что мы должны знать об этом".

Впрочем, по его словам, Украина предложила американской стороне компромиссный вариант, при котором Киев готовый действовать так, как того ожидают США.

Он рассказал, что Украина, среди прочего, предложила также вариант, который не обязывал Россию прекратить удары со своей стороны.

"Мое предложение американской стороне было таким: ладно, мы партнеры, вам это (прекращение ударов по НПЗ) нужно. Даже если все аналитики говорят, что это не повлияет на цену топлива, но вы считаете, что это нужно. Но поскольку они (российская армия) будут атаковать нашу энергосистему, дайте нам противоракетные системы, чтобы защитить нашу энергосистему. Не слишком много – на то время, пока вам это нужно. Но я этого не получил. Странно!" – рассказал Зеленский.

Президент также заверил, что в ЕС получил поддержку своей позиции.

"Я слышал от коллег из Европы только поддержку, я им благодарен за это. Наша позиция максимально чистая, честная, справедливая", – заявил он.

Ранее Зеленский выражал опасения, что США могут пойти на другие энергетические соглашения с РФ после дизельного соглашения. Также президент Украины выражал разочарование позицией США и заявлял, что "больно, когда Трамп переходит на другую сторону".

Подробнее читайте в статье "Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше".

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