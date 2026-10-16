В Албании четвертый день продолжаются студенческие протесты
Новости — Пятница, 16 октября 2026, 16:16 —
В пятницу, 16 октября, тысячи молодых албанцев прошли маршем по улицам Тираны на четвертый день студенческих протестов.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Как отмечается, демонстрации, которые распространяются по всей стране, переросли в массовые беспорядки в столице в четверг, 15 октября: протестующие разбивали окна, ворвались в банк и вступили в столкновения с полицией.
В пятницу протесты продолжились. Студенты, многие из которых были в масках, столкнулись с шеренгами полиции специального назначения перед зданием Министерства образования.
Студенты обвиняют чиновников в коррупции и пренебрежении образованием и заявляют, что возмущены продажей нетронутых участков албанского побережья для строительства роскошного курортного комплекса, который поддерживает зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В последние дни Албанию охватили студенческие протесты против коррупции и за реформу образования. В частности, 14 октября перед зданием Министерства образования собрались тысячи протестующих. Некоторые из них бросали кирпичи в здание.
15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.
А премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.