В Албании четвертый день продолжаются студенческие протесты

В пятницу, 16 октября, тысячи молодых албанцев прошли маршем по улицам Тираны на четвертый день студенческих протестов.

Об этом пишет Reuters , передает "Европейская правда".

Как отмечается, демонстрации, которые распространяются по всей стране, переросли в массовые беспорядки в столице в четверг, 15 октября: протестующие разбивали окна, ворвались в банк и вступили в столкновения с полицией.

Фото: Reuters

В пятницу протесты продолжились. Студенты, многие из которых были в масках, столкнулись с шеренгами полиции специального назначения перед зданием Министерства образования.

Фото: Reuters

Студенты обвиняют чиновников в коррупции и пренебрежении образованием и заявляют, что возмущены продажей нетронутых участков албанского побережья для строительства роскошного курортного комплекса, который поддерживает зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В последние дни Албанию охватили студенческие протесты против коррупции и за реформу образования. В частности, 14 октября перед зданием Министерства образования собрались тысячи протестующих. Некоторые из них бросали кирпичи в здание.

15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.