Зеленский: Путин испытывает радость и счастье после последних решений США

Президент Владимир Зеленский настаивает, что ослабление давления на Россию не поможет остановить войну, а, напротив, дает понять лидеру России Владимиру Путину, что его действия пользуются поддержкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент заявил в ответ на вопросы журналистов в режиме онлайн.

Комментируя решение главы Белого дома Дональда Трампа не вводить новые санкции против РФ по "закону Грема", Зеленский выразил убеждение, что "снятие санкций будет продолжаться".

"Я считаю, что Diesel Deal – это первый шаг. К сожалению, мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина, а наоборот, он испытывает радость и счастье от того, что у него есть такая поддержка. И все же мы очень надеемся, и я лично, что президент Соединенных Штатов Америки будет делать все, чтобы Путин прекратил убийства, прекратил удары по нашей энергетике и прекратил эту войну", – сказал Зеленский.

Он добавил, что ни ограничением ответных мер Украины в отношении России за убийства украинцев, ни отменой санкций Путина остановить это не удастся.

В то же время президент сообщил, что в пятницу украинская переговорная группа поддерживала контакт с американской стороной.

"Они договариваются о том, чтобы состоялась встреча. Я также готов встречаться с ними. Я думал, что они смогут найти время и возможность приехать в Брюссель. У американской стороны это не получилось. Но я думаю, что на этой неделе они найдут возможность, и мы найдем формат, как встретиться", – сказал Зеленский.

Ранее в субботу Зеленский сообщил, что так называемый "закон Грема" все еще может оказывать давление на Россию, несмотря на решение Дональда Трампа пока не вводить по нему новых ограничений.

16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России по "закону Грема". Глава Белого дома пояснил, что это соответствует национальным интересам США.