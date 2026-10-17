Зеленський: "закон Грема" було повністю проігноровано, але він ще може допомогти

Президент Володимир Зеленський вважає, що так званий "закон Грема" все ще може чинити тиск на Росію попри рішення Дональда Трампа наразі не вводити за ним нових обмежень.

Про це український президент написав у суботу, 17 жовтня, в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці. Були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України.

Глава держави наголосив на важливості того, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається.

"У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", – зауважив Зеленський.

Він додав, що Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою та залишити мільйони людей без електрики та опалення.

"Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно", – додав глава держави.

16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема". Глава Білого дому пояснив, що це відповідає національним інтересам США.

Сенатор Річард Блюменталь, який розробляв "закон Грема", різко розкритикував Трампа за його відмову запроваджувати нові кроки для тиску на Росію за цим законом.

Представник російського правителя Кирил Дмитрієв назвав історичним моментом рішення президента США Дональда Трампа не вводити обмеження проти Росії за "законом Грема".