У Франції через страйк заблоковано відвантаження палива на кількох НПЗ

Працівники французької енергетичної компанії TotalEnergies у четвер розпочали страйк, заблокувавши відвантаження палива на нафтопереробних заводах у кількох департаментах Франції.

Про це повідомляє France24, передає "Європейська правда".

Співробітники TotalEnergies почали блокувати поставки палива на нафтопереробних заводах в Нормандії, поблизу Гавра, Донжа (Атлантична Луара) та біонафтопереробного заводу в Буш-дю-Рон, вимагаючи збільшення робочих місць та підвищення заробітної плати.

"На цих об’єктах відвантаження будуть зупинені або вже зупинені", – заявив Ерік Селліні, координатор профспілки CGT. За його словами, на цих об’єктах страйкують понад 50% працівників.

Що стосується роздрібної торгівлі, то, за даними CGT, через страйк було закрито 27 автозаправних станцій дочірньої компанії Argedis із приблизно 180 станцій цієї компанії.

Ці АЗС, на які вплинув страйк, розташовані по всій Франції – від Бретані до Провансу, включаючи Паризький регіон, департамент Мез та регіон Рона-Альпи.

Профспілка CGT Argedis вимагає підвищення заробітної плати для працівників АЗС, які перебувають "на передовій" у зв’язку з напливом клієнтів.

Цей страйк, який наразі планується продовжувати 24 години, відбувається на тлі логістичних труднощів, пов’язаних із війною на Близькому Сході та встановленням групою верхньої межі цін на пальне, що спричинило ажіотаж серед автомобілістів.

Профспілка CGT зазначає, що персонал перебуває "під напругою", що має наслідки для безпеки, з огляду на масове використання тимчасових працівників, повторних строкових контрактів та субпідряду.

Профспілка вимагає, зокрема, прийняття на постійну роботу всіх тимчасових працівників та заповнення вакансій за допомогою безстрокових трудових договорів TotalEnergies.

Ще одним приводом для невдоволення є заробітна плата, яка "застигла на місці і навіть поступається мінімальній заробітній платі у дочірніх компаніях групи".

Нагадаємо, у вересні близько сотні рибалок перекрили доступ до нафтового складу у французькому Фронтіньяні.

Наприкінці минулого місяця у Франції спалахнули протести старшокласників, які пов’язані передусім із нестачею ресурсів у системі освіти. Учні вимагають збільшення кількості вчителів і працівників шкіл, зменшення наповненості класів, покращення стану шкільних будівель та зниження навчального навантаження. Окремою вимогою є реформування системи вступу до вишів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок, 6 жовтня, у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.