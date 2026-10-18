В уряді Шотландії анонсували нову кампанію за вихід з Великої Британії

Перший міністр Шотландії Джон Свінні заявив, що його Шотландська національна партія (SNP) розпочне "найдосконалішу кампанію в історії", щоб переконати виборців у перевагах незалежності та розпочати процес виходу зі складу Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на партійному з’їзді SNP, цитує The Guardian.

У своїй промові Свінні заявив, що кампанія з приводу другого референдуму щодо незалежності Шотландії "вже розпочалася". Кампанія під назвою "Обери Шотландію" матиме на меті досягнення консенсусу щодо виходу з Великої Британії.

Свінні заявив, що "зірки складаються" на користь незалежності, стверджуючи, що співпраця між націоналістичними першими міністрами Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії викликала паніку серед партій, що виступають за збереження Сполученого королівства.

"Коли я нещодавно стояв на сцені разом із лідерами руху за незалежність з Уельсу та Ірландії, це, безперечно, розлютило деяких наших супротивників. З їхньої точки зору, вони мають підстави для занепокоєння. Вони бачили, як ми обіцяли працювати разом, і відчували любов та повагу, які ми виявляємо до націй один одного. Вони більше ніколи не зможуть зображати нас як сепаратистів", – заявив перший міністр Шотландії.

На конференції провідні діячі Шотландської національної партії заявили, що парламент у Вестмінстері без явної більшості є найреалістичнішим шляхом до проведення другого референдуму про незалежність, оскільки націоналісти, ймовірно, "тримають баланс сил" у формуванні майбутнього прогресивного уряду.

Партія має у парламенті лише вісім депутатів, але останні опитування свідчать, що якби вибори відбулися сьогодні, ця кількість різко зросла б за рахунок Лейбористської партії в Шотландії, хоча залишається невизначеність щодо того, скільки саме місць вона здобуде.

Під час візиту до Ланаркширу в п’ятницю прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що уряд Шотландії має "вийти за межі" питання незалежності, водночас запропонувавши тісніше співпрацювати з адміністрацією Свінні.

"Я просто вважаю, що нам усім треба вийти за межі конституційних питань. На мій погляд, жителі Шотландії страждають від кризи вартості життя, так само як і в Англії та скрізь інде. І я думаю, що наше завдання – зосередитися на практичних аспектах, на пошуку рішень для людей", – сказав Бернем.

Нагадаємо, у вересні перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін.

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