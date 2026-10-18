В правительстве Шотландии анонсировали новую кампанию за выход из Великобритании

Первый министр Шотландии Джон Свинни заявил, что его Шотландская национальная партия (SNP) начнёт "самую совершенную кампанию в истории", чтобы убедить избирателей в преимуществах независимости и начать процесс выхода из состава Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на партийном съезде SNP, цитирует The Guardian.

В своей речи Свинни заявил, что кампания по поводу второго референдума о независимости Шотландии "уже началась". Кампания под названием "Выбери Шотландию" будет направлена на достижение консенсуса по вопросу выхода из состава Великобритании.

Свинни заявил, что "звезды складываются" в пользу независимости, утверждая, что сотрудничество между националистическими первыми министрами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вызвало панику среди партий, выступающих за сохранение Соединенного Королевства.

"Когда я недавно стоял на сцене вместе с лидерами движения за независимость из Уэльса и Ирландии, это, несомненно, разозлило некоторых наших противников. С их точки зрения, у них есть основания для беспокойства. Они видели, как мы обещали работать вместе, и чувствовали любовь и уважение, которые мы проявляем к нациям друг друга. Они больше никогда не смогут изображать нас как сепаратистов", – заявил первый министр Шотландии.

На конференции ведущие деятели Шотландской национальной партии заявили, что парламент в Вестминстере без явного большинства является наиболее реалистичным путем к проведению второго референдума о независимости, поскольку националисты, вероятно, "удерживают баланс сил" в формировании будущего прогрессивного правительства.

Партия имеет в парламенте всего восемь депутатов, но последние опросы показывают, что если бы выборы состоялись сегодня, это число резко возросло бы за счет Лейбористской партии в Шотландии, хотя остается неопределенность относительно того, сколько именно мест она получит.

Во время визита в Ланаркшир в пятницу премьер-министр Энди Бернем заявил, что правительство Шотландии должно "выйти за рамки" вопроса о независимости, одновременно предложив более тесно сотрудничать с администрацией Свинни.

"Я просто считаю, что нам всем нужно выйти за рамки конституционных вопросов. На мой взгляд, жители Шотландии страдают от кризиса стоимости жизни, так же как и в Англии, и везде. И я думаю, что наша задача – сосредоточиться на практических аспектах, на поиске решений для людей", – сказал Бернем.

Напомним, в сентябре первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что "время Вестминстера подходит к концу", и призвали правительство Великобритании готовиться к предстоящим конституционным изменениям.

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