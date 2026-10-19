В Іспанії є загиблі й постраждалі через шторм і сильні зливи

Сильний шторм "Дана Адам" забрав життя двох людей і спричинив руйнування на середземноморському узбережжі Іспанії, у Валенсії та Аліканте оголосили червоний рівень небезпеки.

Про це пише RTVE, повідомляє "Європейська правда".

У деяких муніципалітетах провінцій Валенсії та Аліканте, а також на Балеарських островах у понеділок, 19 жовтня, були призупинені заняття. На Балеарських островах для співпраці з аварійно-рятувальними службами залучили військові підрозділи.

Вранці 19 жовтня пожежники виявили тіло жінки, яка зникла в суботу. Її змило водою під час прогулянки у Барселоні. Міська рада оголосила день жалоби. А ввечері 18 жовтня знайшли тіло жінки, яка зникла у морі під час купання на пляжі у Валенсії.

Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій повідомив, що його формування виходять зі своєї бази у Валенсії, щоб вирушити на Ібіцу та Майорку для співпраці з острівними службами надзвичайних ситуацій.

У Пальмі міська рада проводить превентивну евакуацію поселень, розташованих у зонах, схильних до затоплення, з огляду на ризик підйому рівня води в гірських потоках.

Також у неділю шторм спричинив 27 скасувань та 16 перенаправлень рейсів в аеропорту Ібіци, що торкнулося як внутрішніх, так і міжнародних рейсів.

Центр координації надзвичайних ситуацій уряду Валенсії надіслав у неділю нове повідомлення для районів, що перебувають у стані червоної тривоги через тривалі дощі та ризик повеней. За наступні 24 години може випасти понад 300 літрів опадів на квадратний метр. Крім того, уряд Валенсії попереджає про ризик виходу з берегів річок.

Мешканцям радять уникати поїздок та триматися подалі від річок, ярів, річищ, набережних та прибережних зон.

На початку жовтня в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.

А в середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.