В Испании есть погибшие и пострадавшие из-за шторма и сильных ливней

Сильный шторм "Дана Адам" унес жизни двух человек и привёл к разрушениям на средиземноморском побережье Испании; в Валенсии и Аликанте объявили красный уровень опасности.

Об этом пишет RTVE, сообщает "Европейская правда".

В некоторых муниципалитетах провинций Валенсии и Аликанте, а также на Балеарских островах в понедельник, 19 октября, были приостановлены занятия. На Балеарских островах для сотрудничества с аварийно-спасательными службами привлекли военные подразделения.

Утром 19 октября пожарные обнаружили тело женщины, пропавшей в субботу. Её смыло водой во время прогулки в Барселоне. Городской совет объявил день траура. А вечером 18 октября нашли тело женщины, пропавшей в море во время купания на пляже в Валенсии.

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям сообщило, что его подразделения выходят со своей базы в Валенсии, чтобы отправиться на Ибицу и Майорку для сотрудничества с островными службами по чрезвычайным ситуациям.

В Пальме городской совет проводит превентивную эвакуацию населённых пунктов, расположенных в зонах, подверженных затоплению, в связи с риском подъёма уровня воды в горных ручьях.

Также в воскресенье шторм привёл к 27 отменам и 16 перенаправлениям рейсов в аэропорту Ибицы, что коснулось как внутренних, так и международных рейсов.

Центр координации чрезвычайных ситуаций правительства Валенсии направил в воскресенье новое сообщение для районов, находящихся в состоянии красной тревоги из-за продолжительных дождей и риска наводнений. В течение следующих 24 часов может выпасть более 300 литров осадков на квадратный метр. Кроме того, правительство Валенсии предупреждает о риске выхода рек из берегов.

Жителям рекомендуется избегать поездок и держаться подальше от рек, оврагов, русел, набережных и прибрежных зон.

В начале октября в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.

А в середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон, расположенной на севере Испании.