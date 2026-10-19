ЗМІ: ЄС профінансує новий підводний кабель до Гренландії

ЄС планує підтримати будівництво нового підводного інтернет-кабелю, що з’єднає Гренландію з материковою Європою, згідно з проєктом нової арктичної стратегії, який має бути оприлюднений у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rapporteur.

Наразі Гренландія з’єднана з Європою лише через єдину систему підводних кабелів, що з’єднує Ісландію, Гренландію та Канаду. Будь-які перебої в роботі цієї інфраструктури можуть серйозно вплинути на доступ до інтернету на острові.

Минулого року гренландське видання Sermitsiaq повідомляло, що новий підводний кабель стане частиною угоди про оборону Арктики, яка обговорювалася в данському парламенті. Нова арктична стратегія ЄС, з якою ознайомилося видання, свідчить про те, що Брюссель допоможе фінансувати цей проєкт.

Згідно з проєктом Комісії, кабель згодом може бути продовжений до Японії та Канади.

У проєкті також пропонується створити Арктичний кабельний хаб за зразком аналогічних хабів у Балтійському та Середземноморському регіонах, про які було оголошено в червні.

Ініціатива щодо створення хабу з’явилася на тлі серії пошкоджень кабелів у Балтійському морі, деякі з яких, як вважається, були спричинені "тіньовим флотом" Росії.

Як повідомляли медіа, у 2027 році Європейський Союз планує запустити програму спостереження за Арктикою. Пілотна програма розширить можливості супутникових систем ЄС для виявлення арктичних загроз як на суші, так і на морі.

У вересні президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що наступний довгостроковий європейський бюджет передбачатиме збільшення інвестицій у безпеку та оборону Європи, зокрема в арктичному регіоні.