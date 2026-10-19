СМИ: ЕС профинансирует новый подводный кабель до Гренландии

ЕС планирует поддержать строительство нового подводного интернет-кабеля, который соединит Гренландию с материковой Европой, согласно проекту новой арктической стратегии, который должен быть обнародован во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rapporteur.

В настоящее время Гренландия связана с Европой лишь через единую систему подводных кабелей, соединяющую Исландию, Гренландию и Канаду. Любые перебои в работе этой инфраструктуры могут серьезно повлиять на доступ к интернету на острове.

В прошлом году гренландское издание Sermitsiaq сообщало, что новый подводный кабель станет частью соглашения об обороне Арктики, которое обсуждалось в датском парламенте. Новая арктическая стратегия ЕС, с которой ознакомилось издание, свидетельствует о том, что Брюссель поможет финансировать этот проект.

Согласно проекту Комиссии, кабель впоследствии может быть продлен до Японии и Канады.

В проекте также предлагается создать Арктический кабельный хаб по образцу аналогичных хабов в Балтийском и Средиземноморском регионах, о которых было объявлено в июне.

Инициатива по созданию хаба возникла на фоне серии повреждений кабелей в Балтийском море, некоторые из которых, как считается, были вызваны "теневым флотом" России.

Как сообщали СМИ, в 2027 году Европейский Союз планирует запустить программу наблюдения за Арктикой. Пилотная программа расширит возможности спутниковых систем ЕС по выявлению арктических угроз как на суше, так и на море.

В сентябре президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что следующий долгосрочный европейский бюджет предусмотрит увеличение инвестиций в безопасность и оборону Европы, в частности в арктическом регионе.