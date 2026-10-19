Китай не коментує можливість зустрічі Сі, Трампа й Путіна
Міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про можливу зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і господаря Кремля Владіміра Путіна.
Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявила речниця китайського МЗС Мао Нін.
Її спитали про публікацію ЗМІ, в якій йшлося про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч лідерів Китаю, Росії та США для обговорення врегулювання розв’язаної ним війни проти України.
"На цей час я не маю інформації, яку могла б надати", – сказала у відповідь Мао Нін.
WSJ писало, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що про таку зустріч були розмови, але поки вона не є підтвердженою.
Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Путіну не має місця за столом із президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.