Китай не комментирует возможность встречи Си, Трампа и Путина

Министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о возможной встрече китайского лидера Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин.

Ее спросили о публикации в СМИ, в которой говорилось, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу лидеров Китая, России и США для обсуждения урегулирования развязанной им войны против Украины.

"На данный момент у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", – ответила Мао Нин.

WSJ писала, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о такой встрече велись разговоры, но пока она не подтверждена.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Путину нет места за столом с президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.