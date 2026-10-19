Концерн Rheinmetall придбав верф у Румунії

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив у понеділок, що спільно зі швейцарським судноплавним гігантом MSC придбав на аукціоні румунську верф у місті Мангалія.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

За даними Rheinmetall, сума угоди склала приблизно 138 млн євро. Очікується, що угода буде завершена протягом кількох тижнів.

Rheinmetall і MSC планують перетворити чорноморську верф, розташовану неподалік від Констанци, на об’єкт подвійного призначення для будівництва цивільних і військових суден як для внутрішнього, так і для міжнародного ринків.

Rheinmetall повідомляє, що її підрозділ Naval Systems використовуватиме цей об’єкт для будівництва чотирьох суден на замовлення уряду Румунії, зокрема двох 96-метрових морських патрульних катерів та двох 43-метрових суден забезпечення водолазних робіт.

Компанія також має намір модернізувати інфраструктуру верфі та розширити її виробничі потужності.

"Тим самим Rheinmetall створює масштабовану основу для майбутніх проєктів у Південно-Східній Європі та зміцнює свої позиції на стратегічно важливому ринку", – наголосили у компанії.

На початку жовтня стало відомо, що Rheinmetall купує завод французького виробника залізничної техніки Alstom у Касселі та має намір розширити там виробництво бронетехніки.

Влітку у Rheinmetall повідомили про поставку Україні перших артилерійських боєприпасів, що були виготовлені на новому заводі в Унтерлюсі.

Наприкінці червня стало відомо, що Україна замовила у німецької компанії Rheinmetall 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди у кількості близько кількох десятків тисяч одиниць.