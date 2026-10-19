Концерн Rheinmetall купил верфь в Румынии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил в понедельник, что совместно со швейцарским судоходным гигантом MSC приобрел на аукционе румынскую верфь в городе Мангалия.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

По данным Rheinmetall, сумма сделки составила примерно 138 млн евро. Ожидается, что сделка будет завершена в течение нескольких недель.

Rheinmetall и MSC планируют превратить черноморскую верфь, расположенную недалеко от Констанцы, в объект двойного назначения для строительства гражданских и военных судов как для внутреннего, так и для международного рынков.

Rheinmetall сообщает, что её подразделение Naval Systems будет использовать этот объект для строительства четырёх судов по заказу правительства Румынии, в частности двух 96-метровых морских патрульных катеров и двух 43-метровых судов обеспечения водолазных работ.

Компания также намерена модернизировать инфраструктуру верфи и расширить её производственные мощности.

"Тем самым Rheinmetall создаёт масштабируемую основу для будущих проектов в Юго-Восточной Европе и укрепляет свои позиции на стратегически важном рынке", – подчеркнули в компании.

В начале октября стало известно, что Rheinmetall покупает завод французского производителя железнодорожной техники Alstom в Касселе и намерена расширить там производство бронетехники.

Летом в Rheinmetall сообщили о поставке Украине первых артиллерийских боеприпасов, изготовленных на новом заводе в Унтерлюсе.

В конце июня стало известно, что Украина заказала у немецкой компании Rheinmetall 155-мм артиллерийские снаряды и метательные заряды в количестве около нескольких десятков тысяч единиц.