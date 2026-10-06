Rheinmetall придбає французький завод, щоб розширити виробництво бронетехніки

Німецький оборонний концерн Rheinmetall купує завод французького виробника залізничної техніки Alstom у Касселі та має намір розширити там виробництво бронетехніки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Обидві компанії вітають можливість забезпечити працівникам хороші можливості на майбутнє, заявив у вівторок речник німецького підрозділу Alstom.

На заводі працюють близько 750 людей. Він розташований поруч із підприємством Rheinmetall Landsysteme – підрозділу оборонного концерну, який виробляє танки.

У Rheinmetall заявили, що компанії принципово домовилися про ключові параметри угоди.

"Спільна мета полягає в тому, щоб працівники Alstom могли працевлаштуватися на заводі в Касселі в компанії Rheinmetall Landsysteme", – сказав речник оборонного концерну.

За даними профспілки IG Metall, численні деталі переходу ще належить узгодити. А спочатку угода спричинила протести. Вона покладе край тривалій 178-річній історії виробництва локомотивів у Касселі.

Очікується, що Rheinmetall розширить успішне виробництво колісної бронетехніки, яке вже розташоване безпосередньо поруч із заводом Alstom.

Нагадаємо, влітку у Rheinmetall повідомили про поставку Україні перших артилерійських боєприпасів, що були виготовлені на новому заводі в Унтерлюсі.

Наприкінці червня стало відомо, що Україна замовила у німецької компанії Rheinmetall 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди у кількості близько кількох десятків тисяч одиниць.