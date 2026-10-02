Прем’єр Албанії пожартував про участь демократів у протестах, пов'язаних з зятем Трампа

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував про представників Демократичної партії США у контексті триваючих в його країні протестів проти запланованого будівництва розкішного курорту, пов’язаного із зятем президента США Джаредом Кушнером.

Про це він сказав в інтерв’ю Die Welt, передає "Європейська правда".

Рама пов’язав цю увагу до протестів в Албанії з "довгою тінню Дональда Трампа".

Як відомо, акції протесту в Албанії спрямовані проти будівництва розкішного курорту на березі Адріатичного моря, яким займається компанія Affinity Partners зятя президента США.

Прем’єр-міністр балканської країни, який захищає проєкт, пожартував про участь демократів у цих акціях.

"Я сказав своїм друзям-демократам в Америці: якщо ви не можете перемогти Трампа в Америці, не приїжджайте до Албанії, щоб помститися. Це нечесно", – сказав Рама.

Висловлюючи заперечення проти гасел протестувальників, таких як "Албанія не продається" та "Албанія для албанців", посадовець заявив: "Якби ви залучали іноземний капітал до Німеччини, чи сказали б ви тоді, що Німеччину розпродають?"

"Я представляю інтереси своєї країни і продовжуватиму це робити", – додав він.

За словами прем’єра, переговори щодо проєкту ще тривають і буде проведено оцінку його впливу на довкілля.

На зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Тирані в середу Рама запевнив, що його уряд "приверне увагу до цього процесу, забезпечивши повну прозорість щодо всіх документів, пов’язаних із цим широко обговорюваним проєктом".

Слід зазначити, що протести в Албанії тривають вже понад 120 днів, мітингарі продовжують вимагати зміни політичного курсу країни.

Протестувальники виступають проти проєкту будівництва курорту через екологічні побоювання та відсутність громадських консультацій. План передбачає будівництво на безлюдному південноалбанському острові Сазан та прилеглій ділянці узбережжя поруч із заповідною територією, де мешкають фламінго, пелікани та різноманітна фауна водно-болотних угідь.

Більше про це читайте у статті: Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.