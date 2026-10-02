Премьер Албании пошутил об участии демократов в протестах, связанных с зятем Трампа

Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил о представителях Демократической партии США в контексте продолжающихся в его стране протестов против запланированного строительства роскошного курорта, связанного с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Об этом он сказал в интервью Die Welt, передает "Европейская правда".

Рама связал такое внимание к протестам в Албании с "длинной тенью Дональда Трампа".

Как известно, акции протеста в Албании направлены против строительства роскошного курорта на берегу Адриатического моря, которым занимается компания Affinity Partners зятя президента США.

Премьер-министр балканской страны, защищающий проект, пошутил об участии демократов в этих акциях.

"Я сказал своим друзьям-демократам в Америке: если вы не можете победить Трампа в Америке, не приезжайте в Албанию, чтобы отомстить. Это нечестно", – сказал Рама.

Выражая несогласие с лозунгами протестующих, такими как "Албания не продается" и "Албания для албанцев", чиновник заявил: "Если бы вы привлекали иностранный капитал в Германию, сказали бы вы тогда, что Германию распродают?"

"Я представляю интересы своей страны и буду продолжать это делать", – добавил он.

По словам премьера, переговоры по проекту еще продолжаются, и будет проведена оценка его воздействия на окружающую среду.

На встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране в среду Рама заверил, что его правительство "привлечет внимание к этому процессу, обеспечив полную прозрачность в отношении всех документов, связанных с этим широко обсуждаемым проектом".

Следует отметить, что протесты в Албании длится уже более 120 дней, участники митингов продолжают требовать изменения политического курса страны.

Протестующие выступают против проекта строительства курорта из-за экологических опасений и отсутствия общественных консультаций. План предусматривает строительство на безлюдном южноалбанском острове Сазан и прилегающем участке побережья рядом с заповедной территорией, где обитают фламинго, пеликаны и разнообразная фауна водно-болотных угодий.

Подробнее об этом читайте в статье: Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США всколыхнула Албанию.