ЗМІ: міністр армії США подав у відставку через конфлікт з Гегсетом

Міністр армії США Ден Дрісколл нібито подав заяву про відставку на тлі тривалого конфлікту з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

Про це з посиланням на джерела повідомили низка американських ЗМІ, серед яких CNN, пише "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників, у заяві Дрісколл пояснив свої занепокоєння щодо трансформації армії і того, як Гегсет "блокує ці зусилля, зокрема звільняючи відповідальних генералів".

Зокрема, Гегсет звільнив начальника штабу Ренді Джорджа, який тісно співпрацював з Дрісколлом, та ще двох генералів. Щодо цих звільнень до Гегсета лунало багато питань від членів Конгресу.

Дрісколл – ветеран та давній товариш віцепрезидента Джей Ді Венса, і це нібито одна з причин, чому Гегсет одразу з неприязню ставився до нього, підозрюючи, що Дрісколл може домовлятися з Білим домом "за його спиною".

Невідомо, чи президент Дональд Трамп вже прийняв його відставку та коли Дрісколл офіційно залишить посаду.

Раніше Гегсет заперечив чутки про його можливу участь у президентських виборах у США у 2028 році.

На початку серпня Трамп заперечив чутки про конфлікт із Гегсетом через ситуацію із запасами зброї.