ЗМІ: Франція запропонувала ЄС вивільнити масштабні запаси нафти та дизпалива

Французькі урядовці у п’ятницю, 2 жовтня, запропонували масштабне вивільнення стратегічних запасів нафти та дизельного палива під час екстрених переговорів.

Про це пише Politico із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначається, за пропозицією, висунутою під час зустрічі європейських посадовців у сфері енергетики в п’ятницю, 2 жовтня, Париж запропонував країнам ЄС випустити 50 млн барелів сирої нафти та 50 млн барелів дизельного палива.

За словами одного зі співрозмовників, ця ідея все ще перебуває на стадії технічної оцінки.

З іншого боку, Берлін, за словами цих джерел, неохоче йшов на випуск будь-яких обсягів палива.

"Німеччина та інші країни не хочуть, щоб ними користувалися; вони бажають випускати запаси лише з міркувань реальної безпеки постачання", – сказав один зі співрозмовників.

За словами іншого джерела, наразі незрозуміло, чи буде випуск запасів координуватися спільно на рівні ЄС, чи відбуватиметься на двосторонній основі, з огляду на "хаотичний" підхід США, які надсилають різні запити до різних країн.

Як писали, французький президент Емманюель Макрон планує провести телефонну розмову зі своїми колегами з G7 щодо питання нафти.

Писали, що Макрон у телефонній розмові з Трампом наголосив на необхідності спільної роботи для боротьби зі зростанням цін на пальне в рамках G7.

Як повідомлялося, п’ять європейських країн та Єврокомісія на екстреному засіданні домовилися "одним голосом" відповісти на зростаючий тиск з боку уряду США щодо вивільнення резервів дизельного палива.

ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.