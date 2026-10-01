ЗМІ: США тиснуть на Німеччину та Францію через запаси дизпалива

Адміністрація американського президента Дональда Трампа закликала Німеччину та Францію вивільнити частину надзвичайних запасів дизельного палива, щоб сприяти зниженню світових цін.

Про це агентству Reuters повідомили три обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначається, адміністрація Трампа особливо незадоволена Францією та Німеччиною, які, на думку американських посадовців, не повністю виконали свої попередні зобов’язання щодо вивільнення надзвичайних запасів нафти та нафтопродуктів.

За словами співрозмовника, США звернулися до ЄС із проханням вивільнити 120 мільйонів барелів дизельного палива протягом найближчих шести місяців.

"В інтересах Європи співпрацювати зі Сполученими Штатами, оскільки ми шукаємо різні шляхи для збільшення поставок нафтопродуктів та зниження витрат для споживачів", – додав ще один співрозмовник агентства.

23 вересня стало відомо, що Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

Пізніше ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.

А посадовці Європейського Союзу висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп відмовиться від своєї погрози ввести 90-денну заборону на експорт дизельного палива з метою боротьби зі зростанням цін.