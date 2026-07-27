Президент Чехії "попрацював" фотографом перегонів "Формули-1" в Угорщині

Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини, один з етапів "Формули-1", та був там серед фотографів перегонів.

Про це пише Idnes, передає "Європейська правда".

Як зазначається, чеський президент, який відомий своїм захопленням фотографуванням та перегонами, прибув із власним фотообладнанням.

Фото: Idnes

Минулого року він також фотографував ралі "Дакар", а цього року – перегони "24 години Ле-Мана" у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно.

На змаганнях, які завершилися перемогою Ландо Норріса з команди McLaren, Павел також бачився з угорським прем’єр-міністром Петром Мадяром.

Do you know who this photographer I ran into on the Hungaroring grid today is? It’s @prezidentpavel, President of the Czech Republic, visiting in a private capacity as a hobby photographer. pic.twitter.com/xOXwVD0CB7 – Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 26, 2026

У 2024 році, коли американський президент Дональд Трамп був ще кандидатом на посаду лідера США, він у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника McDonald's – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток.

У лютому 2026 року лідерка Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох попрацювала на кухні McDonald's.