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Президент Чехії "попрацював" фотографом перегонів "Формули-1" в Угорщині

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Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 13:55 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини, один з етапів "Формули-1", та був там серед фотографів перегонів.

Про це пише Idnes, передає "Європейська правда".

Як зазначається, чеський президент, який відомий своїм захопленням фотографуванням та перегонами, прибув із власним фотообладнанням. 

Фото: Idnes
Фото: Idnes

Минулого року він також фотографував ралі "Дакар", а цього року – перегони "24 години Ле-Мана" у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно. 

На змаганнях, які завершилися перемогою Ландо Норріса з команди McLaren, Павел також бачився з угорським прем’єр-міністром Петром Мадяром.

У 2024 році, коли американський президент Дональд Трамп був ще кандидатом на посаду лідера США, він у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника McDonald's – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток. 

У лютому 2026 року лідерка Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох попрацювала на кухні McDonald's.

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Чехія Павел Угорщина
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