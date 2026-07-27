Президент Чехії "попрацював" фотографом перегонів "Формули-1" в Угорщині
Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 13:55 —
Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини, один з етапів "Формули-1", та був там серед фотографів перегонів.
Про це пише Idnes, передає "Європейська правда".
Як зазначається, чеський президент, який відомий своїм захопленням фотографуванням та перегонами, прибув із власним фотообладнанням.
Минулого року він також фотографував ралі "Дакар", а цього року – перегони "24 години Ле-Мана" у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно.
На змаганнях, які завершилися перемогою Ландо Норріса з команди McLaren, Павел також бачився з угорським прем’єр-міністром Петром Мадяром.
Do you know who this photographer I ran into on the Hungaroring grid today is? It’s @prezidentpavel, President of the Czech Republic, visiting in a private capacity as a hobby photographer. pic.twitter.com/xOXwVD0CB7– Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 26, 2026
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