Венс: Україна "у певному сенсі" партнер, але має припинити бити по російських НПЗ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати й надалі будуть співпрацювати з Україною в деяких питаннях, але Києву слід припинити бити по російському виробництву дизелю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю 2WAY TONIGHT.

У відповідь на пряме запитання про те, чи є Україна союзником Сполучених Штатів, Венс сказав, що "у певному сенсі вони, безперечно, є партнерами".

"Але я вважаю, що у нас, знаєте, час від часу виникають розбіжності в інтересах. Наприклад, чи вважаю я, що вони повинні бомбити російські дизельні об’єкти, що підвищує вартість енергії для американців? Ні. Але, звісно, ми співпрацюємо з ними в деяких питаннях. Ми й надалі будемо співпрацювати з ними в деяких питаннях. Але я вважаю, що їм слід припинити бомбардування російської енергетики", – відповів віцепрезидент США.

На уточнювальне питання щодо того, чи є поняття "партнер" менш близьким, ніж "союзник", Венс сказав, що у США "немає офіційного союзу з Україною".

"Вони не входять до НАТО. Я не вважаю, що їм слід вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна поваги, прекрасна країна з великою кількістю дивовижних людей. Ми будемо співпрацювати в деяких питаннях, але також матимемо протилежні позиції в деяких інших", – додав Джей Ді Венс.

Нагадаємо, минулого тижня на тлі укладення між Росією та США дизельної угоди президент Володимир Зеленський заявив, що Україна втрачає сильного партнера.

Також український президент заявив, що послаблення тиску на Росію не допоможе зупинити війну, а натомість дає зрозуміти правителю Росії Владіміру Путіну, що його дії мають підтримку.

Про це він сказав, коментуючи рішення глави Білого дому Дональда Трампа не запроваджувати нових санкцій проти РФ за "законом Грема".