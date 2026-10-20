Вэнс: Украина "в определенном смысле" партнер, но должна прекратить бить по НПЗ России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут сотрудничать с Украиной по некоторым вопросам, но Киеву следует прекратить наносить удары по российскому производству дизельного топлива.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью 2WAY TONIGHT.

В ответ на прямой вопрос о том, является ли Украина союзником Соединенных Штатов, Вэнс ответил, что "в определенном смысле они, бесспорно, являются партнерами".

"Но я считаю, что у нас, знаете, время от времени возникают расхождения в интересах. Например, считаю ли я, что они должны бомбить российские дизельные объекты, что повышает стоимость энергии для американцев? Нет. Но, конечно, мы сотрудничаем с ними в некоторых вопросах. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с ними в некоторых вопросах. Но я считаю, что им следует прекратить бомбардировки российской энергетики", – ответил вице-президент США.

На уточняющий вопрос о том, является ли понятие "партнер" менее близким, чем "союзник", Вэнс сказал, что у США "нет официального союза с Украиной".

"Они не входят в НАТО. Я не считаю, что им следует вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, заслуживающая большого уважения, прекрасная страна с большим количеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать в некоторых вопросах, но также будем придерживаться противоположных позиций в некоторых других", – добавил Джей Ди Вэнс.

Напомним, на прошлой неделе на фоне заключения между Россией и США дизельного соглашения президент Владимир Зеленский заявил, что Украина теряет сильного партнера.

Также украинский президент заявил, что ослабление давления на Россию не поможет остановить войну, а вместо этого дает понять правителю России Владимиру Путину, что его действия пользуются поддержкой.

Об этом он сказал, комментируя решение главы Белого дома Дональда Трампа не вводить новые санкции против РФ по "закону Грэма".