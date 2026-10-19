Віцепрем’єр Ченцов вважає, що спротив Угорщини до руху України в ЄС вже у минулому

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що станом на зараз вдалося "перегорнути сторінку" відносин з Угорщиною, коли вона створювала виклики на шляху України до ЄС.

Таку думку Ченцов висловив у інтерв’ю "Європейській правді".

Віцепрем’єр спілкувався з "ЄП" після зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Петера Мадяра на полях саміту ЄС в Брюсселі 16 жовтня.

"Можна говорити, що ми насправді перегорнули цю сторінку. Була дуже позитивна, тепла зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єра Петера Мадяра, і після неї ми з Андрієм Сибігою провели окрему зустріч з Анітою Орбан", – розповів Ченцов.

Основна ідея, за його словами, нині полягає у тому, щоб перезавантажити відносини.

"Треба відновити роботу двосторонньої міжурядової комісії, щоб розширити спектр нашої взаємодії, адже останнім часом ми занадто були сконцентровані на питанні меншини. Думаю, в нас поступово налагодиться нормальна двостороння взаємодія. А на європейському треку – розраховуємо, що відкриємо наступні два кластери", – висловив сподівання Ченцов.

Він підкреслив, що наразі не бачить суттєвих проблем, які могли б призвести до блокування Угорщиною відкриття кластерів 4 і 5 для України.

Нагадаємо, Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.

А Зеленський назвав свою зустріч із Мадяром "дуже хорошою".

Детальніше читайте: "Сподіваюся, у нас не дійде до шантажу ні з Польщею, ні з іншими". Інтерв’ю віцепрем’єра Ченцова