Представницю соціал-демократів переобрали головою парламенту у Мекленбурзі-Передній Померанії

В північно-східній німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія, де на виборах перемогла ультраправа "Альтернатива для Німеччини", обрали голову земельного парламенту – нею стала депутатка від Соціал-демократичної партії (СДПН) Біргіт Гессе.

Про це повідомляє Der Spiegel, пише "Європейська правда".

У вівторок на установчому засіданні земельного парламенту (ландтагу) 39 із 71 депутатів проголосували за представницю від СДПН Біргіт Гессе на посаду голови ландтагу. Кандидат від "АдН" Карлос Діас Родрігес, який також брав участь у виборах, отримав у таємному голосуванні 31 голос. Один голос був визнаний недійсним.

Гессе вже з 2019 року обіймає посаду голови ландтагу у Шверіні.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" перемогла на земельних виборах 20 вересня, випередивши СДПН на чолі з главою уряду Мануелою Швезіг. "АдН" висунула претензії на посаду голови парламенту, оскільки, згідно з парламентським звичаєм, вона належить найбільшій фракції. Однак СДПН, "Ліві" та "Зелені" заздалегідь оголосили, що не обиратимуть кандидатів від ультраправих до президії. Інші партії в новому ландтагу не представлені.

СДПН, "Ліві" та "Зелені" наразі ведуть переговори в Мекленбурзі-Передній Померанії щодо формування урядової коаліції.

"АдН" має у ландтагу 32 з 71 місця. СДПН здобула на виборах 29 мандатів, "Ліві" та "Зелені" – по п’ять місць кожна.

Варто зазначити, що у Мекленбурзі-Передній Померанії партія ХДС Фрідріха Мерца вперше у своїй історії не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, отримавши лише 4,9% голосів.

Тим часом президентом ландтагу Саксонії-Ангальт 6 вересня обрали представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіаса Рауша.

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